Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının hakemleri şunlar: