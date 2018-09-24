 Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Türkiye Kupası - 24 Eylül 2018 Pazartesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının hakemleri şunlar:

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Türkiye Kupası 24 Eylül 2018, Pazartesi

Güncelleme: 24 Eylül 2018, Pazartesi 16:05

Yarın:

13.00 1461 Trabzon-Tuzlaspor: Mustafa Hakan Belder

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep: Hakan Ceylan

14.00 Erzin Belediyespor-Ümraniyespor: Yasin Kol

14.30 Diyarbekirspor-Samsunspor: Gürel Uzuner

14.30 Altındağ Belediyespor-Manisaspor: Ozan Bileyci

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü: Alim Kandemir

15.00 Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor: Cihan Aydın

15.00 Bozüyük Vitraspor-Denizlispor: Mert Güzenge

15.00 Nazilli Belediyespor-Tokatspor: Özer Özden

15.00 Pendikspor-Altınordu: Atilla Karaoğlan

15.00 Maltepespor-Menemen Belediyespor: Semih Kurt

16.30 Tire 1922-Sivas Belediyespor: Burak Pakkan

18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Adana Demirspor-Yeni Orduspor: Murat Erdoğan

26 Eylül Çarşamba:

13.00 Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: Çağatay Şahan

14.00 Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: Burak Olcar

14.00 Kilis Belediyespor-Osmanlıspor: Emre Malok

14.00 Hatayspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin

14.00 Gümüşhanespor-Silivrispor: Batuhan Gültek

14.00 Erbaaspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan

14.30 Kardemir Karabükspor-Körfezspor: Burak Şeker

14.30 Kırşehir Belediyespor-Altay: Erkan Engin

14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: Muhammetali Metoğlu

14.30 Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: Süleyman Soyutürk

14.30 Bartınspor-Sarıyer: Necati Selçuk Şahin

14.30 Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: R. Alkım Aksoy

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: Ramazan Keleş

15.00 Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: Demokrat Özgür Güneş

15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: Hasan Kaçar

15.00 Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: Direnç Tonusluoğlu

15.00 Şile Yıldızspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp

15.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor: Ferhan Kestanlıoğlu

15.00 İstanbulspor-Bağcılarspor: Caner Ak

17.00 Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: Kadir Sağlam

18.00 Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: Oktay Taş

19.00 Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: Sercan Yılmaz

19.00 Boluspor-Payasspor: Çağdaş Altay

19.00 Şanlıurfaspor-Yomraspor: Efe Tanrıverdi

19.00 MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: Bahattin Şimşek

20.30 Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: Ali Şansalan

27 Eylül Perşembe:

13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: Koray Gençerler

14.30 Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor: Mustafa Aydın

14.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Can Cengiz

15.00 Eyüpspor-Pazarspor: Erhan Kutlu

15.00 Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

17.00 Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç

19.30 Giresunspor-Kocaelispor: Onur Özütoprak

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