Ziraat Türkiye Kupası'nda üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının hakemleri şunlar:
Türkiye Kupası 24 Eylül 2018, Pazartesi
Güncelleme: 24 Eylül 2018, Pazartesi 16:05
Yarın:
13.00 1461 Trabzon-Tuzlaspor: Mustafa Hakan Belder
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep: Hakan Ceylan
14.00 Erzin Belediyespor-Ümraniyespor: Yasin Kol
14.30 Diyarbekirspor-Samsunspor: Gürel Uzuner
14.30 Altındağ Belediyespor-Manisaspor: Ozan Bileyci
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü: Alim Kandemir
15.00 Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor: Cihan Aydın
15.00 Bozüyük Vitraspor-Denizlispor: Mert Güzenge
15.00 Nazilli Belediyespor-Tokatspor: Özer Özden
15.00 Pendikspor-Altınordu: Atilla Karaoğlan
15.00 Maltepespor-Menemen Belediyespor: Semih Kurt
16.30 Tire 1922-Sivas Belediyespor: Burak Pakkan
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Adana Demirspor-Yeni Orduspor: Murat Erdoğan
26 Eylül Çarşamba:
13.00 Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: Çağatay Şahan
14.00 Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: Burak Olcar
14.00 Kilis Belediyespor-Osmanlıspor: Emre Malok
14.00 Hatayspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin
14.00 Gümüşhanespor-Silivrispor: Batuhan Gültek
14.00 Erbaaspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
14.30 Kardemir Karabükspor-Körfezspor: Burak Şeker
14.30 Kırşehir Belediyespor-Altay: Erkan Engin
14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: Muhammetali Metoğlu
14.30 Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: Süleyman Soyutürk
14.30 Bartınspor-Sarıyer: Necati Selçuk Şahin
14.30 Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: R. Alkım Aksoy
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: Ramazan Keleş
15.00 Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: Demokrat Özgür Güneş
15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: Hasan Kaçar
15.00 Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: Direnç Tonusluoğlu
15.00 Şile Yıldızspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp
15.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor: Ferhan Kestanlıoğlu
15.00 İstanbulspor-Bağcılarspor: Caner Ak
17.00 Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: Kadir Sağlam
18.00 Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: Oktay Taş
19.00 Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: Sercan Yılmaz
19.00 Boluspor-Payasspor: Çağdaş Altay
19.00 Şanlıurfaspor-Yomraspor: Efe Tanrıverdi
19.00 MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: Bahattin Şimşek
20.30 Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: Ali Şansalan
27 Eylül Perşembe:
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: Koray Gençerler
14.30 Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor: Mustafa Aydın
14.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Can Cengiz
15.00 Eyüpspor-Pazarspor: Erhan Kutlu
15.00 Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
17.00 Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç
19.30 Giresunspor-Kocaelispor: Onur Özütoprak
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