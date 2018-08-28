Karadeniz Ereğli Belediyespor - 1074 Çankırıspor (CANLI)
Karadeniz Ereğli Belediyespor ve 1074 Çankırıspor arasındaki maç başladı. Maçı haberin içinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Türkiye Kupası 28 Ağustos 2018, Salı
Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 16:35
Karadeniz Ereğli Belediyespor ve 1074 Çankırıspor arasındaki maç başladı. 16:30'da başlayan karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.
Karadeniz Ereğli Belediyespor ve 1074 Çankırıspor maçı canlı izle;
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