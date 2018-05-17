 Stadyum doldu taştı - Türkiye Kupası - 17 Mayıs 2018 Perşembe

Stadyum doldu taştı

Ziraat Türkiye Kupası’na ev sahipliği yapan Diyarbakır Stadı, Tire maçında kapalı gişe oldu.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 17 Mayıs 2018, Perşembe

Güncelleme: 17 Mayıs 2018, Perşembe 01:24

10 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor-Fenerbahçe karşılaşması ile görücüye çıkan Yeni Diyarbakır Stadı, Diyarbekirspor ile Tire 1922 arasında önceki gün oynanan TFF 3. Lig play-off yarı final karşılaşmasında tamamen doldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 160 milyon liraya yaptırılan, 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Yeşil-kırmızılılar mücadeleyi seyircisinin desteğiyle 4-0'lık sonuçla kazanmayı başardı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN