Stadyum doldu taştı

10 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor-Fenerbahçe karşılaşması ile görücüye çıkan Yeni Diyarbakır Stadı, Diyarbekirspor ile Tire 1922 arasında önceki gün oynanan TFF 3. Lig play-off yarı final karşılaşmasında tamamen doldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 160 milyon liraya yaptırılan, 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Yeşil-kırmızılılar mücadeleyi seyircisinin desteğiyle 4-0'lık sonuçla kazanmayı başardı.