Stadyum doldu taştı
Ziraat Türkiye Kupası’na ev sahipliği yapan Diyarbakır Stadı, Tire maçında kapalı gişe oldu.
Türkiye Kupası 17 Mayıs 2018, Perşembe
Güncelleme: 17 Mayıs 2018, Perşembe 01:24
10 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor-Fenerbahçe karşılaşması ile görücüye çıkan Yeni Diyarbakır Stadı, Diyarbekirspor ile Tire 1922 arasında önceki gün oynanan TFF 3. Lig play-off yarı final karşılaşmasında tamamen doldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TOKİ Başkanlığınca Kayapınar ilçesinde 160 milyon liraya yaptırılan, 33 bin seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadı, futbolseverlerin beğenisini kazandı. Yeşil-kırmızılılar mücadeleyi seyircisinin desteğiyle 4-0'lık sonuçla kazanmayı başardı.
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