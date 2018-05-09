Yıldırım Demirören: "Görevimiz tek yürek olmak"

Süper Lig'de yarış kıran kırana devam ederken gözler bu Perşembe oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrildi. Beşiktaş'ı saf dışı bırakan Fenerbahçe ile Galatasaray'ı eleyen TM Akhisar arasındaki büyük randevu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören önemli mesajlar verdi. Federasyonun hazırladığı maç günü kitabında bir yazı kaleme alan Yıldırım Demirören, 240 takımın mücadele verdiği 56. Türkiye Kupası'nın final maçıyla ilgili görüşlerini açıkladı.



'DÜNYAYA GÖSTERELİM'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören şunları söyledi: Diyarbakır'da oynayacağımız final maçında bizlere çok önemli bir görev düşüyor. O da 'tek ses, tek yürek' olmak, buradan bütün dünyaya birlik ve beraberliğimizi tüm gücümüzle göstermek. Yaşayacağımız futbol festivali ile Türkiye'nin her bölgesinin ne kadar güvenli olduğunu dünyaya haykırma fırsatını kaçırmayacağımızdan eminim.



BİZE BU STATLARI CUMHURBAŞKANIMIZ KAZANDIRDI

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Yıldırım Demirören "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük çabaları ile son 5 yılda Türkiye, birçok modern stadyuma kavuştu. Kendilerine bu vesile ile bir kez daha teşekkür ederken, inşaa edilen bu genç stadyumların bize UEFA 2024 ev sahipliği kapılarını da açacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



'TURKUVAZ MEDYAYA TEŞEKKÜR EDERİM'

Yıldırım Demirören yazısında sponsorlara da teşekkürlerini sundu. Demirören "Yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya ve sponsor Ziraat Bankası'na da teşekkür ederim. Doyumsuz Türkiye Kupası heyecanını yıllarca bizlerle paylaşmalarını diliyorum. Finale yükselen Fenerbahçe ve Akhisarspor kulüplerimize bu anlamlı finalde başarı diliyor, Ziraat Türkiye Kupası'nın şölen havasında oynanmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



YÜZDE 100 DOLULUK

Fenerbahçe ile Akhisar arasında yarın akşam 20.30'da Diyarbakır'da oynanacak kupa finali için şehre adeta akın var. Yeni Diyarbakır Stadı'ndaki maç öncesi şehirde tam bir coşku var. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı.