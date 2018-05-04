Josef de Souza: Bize de yapıldı, çıktık oynadık

Globo'ya konuşan sarı-lacivertli futbolcu, "Aynı olaylar onların stadında bizim başımıza gelmişti. Biz sahadan çıkmadık. 'Artık oynamayacağız' demedik, sahada kalmayı tercih ettik" açıklamasını yaptı. Türkiye'de özellikle korner atışlarında rakip oyunculara sürekli bir şeyler fırlatıldığını anlatan Josef, "Bu sefer büyük olay oldu çünkü Beşiktaş'ın hocası farklı davrandı" dedi.



Josef de Souza, karar sonrası Beşiktaşlıları kızdıracak bir paylaşımda bulundu: "Finaldeyiz; Fenerbahçe: 3 Beşiktaş: 0... Lütfen golleri bana yazın"



