Josef de Souza: Bize de yapıldı, çıktık oynadık
F.Bahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Beşiktaş'ın sahadan çekilmesinin yanlış bir hareket olduğunu belirtti.
Türkiye Kupası 04 Mayıs 2018, Cuma
Güncelleme: 04 Mayıs 2018, Cuma 01:25
Globo'ya konuşan sarı-lacivertli futbolcu, "Aynı olaylar onların stadında bizim başımıza gelmişti. Biz sahadan çıkmadık. 'Artık oynamayacağız' demedik, sahada kalmayı tercih ettik" açıklamasını yaptı. Türkiye'de özellikle korner atışlarında rakip oyunculara sürekli bir şeyler fırlatıldığını anlatan Josef, "Bu sefer büyük olay oldu çünkü Beşiktaş'ın hocası farklı davrandı" dedi.
Josef de Souza, karar sonrası Beşiktaşlıları kızdıracak bir paylaşımda bulundu: "Finaldeyiz; Fenerbahçe: 3 Beşiktaş: 0... Lütfen golleri bana yazın"
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