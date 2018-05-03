 Fenerbahçe'den resmi açıklama - Türkiye Kupası - 3 Mayıs 2018 Perşembe

Fenerbahçe'den resmi açıklama

Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama: "Fenerbahçemizin rakibi olan Beşiktaş’ın maça gelmemesi nedeniyle mücadele oynanamıyor. Kararı TFF verecek."

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Türkiye Kupası 03 Mayıs 2018, Perşembe

Güncelleme: 03 Mayıs 2018, Perşembe 20:56

Fenerbahçe'den resmi açıklama

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