Fenerbahçe'den resmi açıklama
Fenerbahçe Kulübü'nden açıklama: "Fenerbahçemizin rakibi olan Beşiktaş’ın maça gelmemesi nedeniyle mücadele oynanamıyor. Kararı TFF verecek."
Türkiye Kupası 03 Mayıs 2018, Perşembe
Güncelleme: 03 Mayıs 2018, Perşembe 20:56
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Valbuena'nın bahtsızlığı!.. Beşiktaş...
-
Volkan Demirel: Bana rakı şişesi...
-
Kupa maçına çıkmayan Beşiktaş ağır...
-
METE KALKAVAN MAÇI İPTAL ETTİ