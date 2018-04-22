Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesinden yaptığı açıklamada Tolga Zengin'in PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
Türkiye Kupası 22 Nisan 2018, Pazar
Güncelleme: 22 Nisan 2018, Cumartesi 19:11
Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:
Hukuk Müşavirliği'nce 21.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN'in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
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