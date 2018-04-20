Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e destek
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından Trabzonspor, resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yaptı.
Türkiye Kupası 20 Nisan 2018, Cuma
Güncelleme: 20 Nisan 2018, Perşembe 23:12
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından Trabzonspor, resmi internet sitesinden flaş bir açıklama yaptı. işte o açıklama...
"Bu akşam Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yaşanan olaylar ülke futbolunun içine düştüğü derin girdabın acıklı bir ifadesidir. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına isabet eden cisim, ülke futboluna vurulmuş ağır bir darbedir! Trabzonsporumuzun efsanesi; ismi Türk futboluna mal olmuş bu değerli futbol insanına yapılan saldırı karşısında hicap; ve dahası büyük bir öfke duyuyoruz!
Unutulmasın ki bu gece yaşanan olay; şiddet, kaos ve eyyamcılıkla malul Türk futbolunun minyatür bir resmidir."
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