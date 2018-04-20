Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili ilginç detay

Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalmıştı. Konuyla ilgili olarak herkes TFF'nin kararını beklerken eski CAS hakemi Emin Özkurt, çıkabilecek karara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Tatil edilen maçlarla ilgili üç ihtimalin bulunduğuna dikkat çeken Özkurt, şunları söyledi;



"3 İHTİMAL VAR:"

"Bu tür olaylarla ilgili kararı Disiplin Kurulu değil, TFF Yönetim Kurulu verir. Bir maç tatil edildiğinde önümüzde 3 temel seçenek bulunuyor. Birinci ihtimal olaylara sebebiyet veren takımın hükmen mağlup sayılması, ikinci ihtimal maçın kaldığı yerden tekrar oynanması, üçüncü ihtimal ise maçın o anki skorla tescil edilmesidir. Bu ihtimallerden hangi seçenek ağır basıyor diye bakacak olursak. Bugün bir haber geldi. Şenol Hoca'ya o çağmağı veyahut yabancı maddeyi atan kişi gözaltına alınıp, ifadesi alınmış. Eğer burada o şahsın kişisel sorumluluğuna doğru, kamera kayıtlarıyla tespit edilirse maçın kaldığı yerden oynanma ihtimali daha kuvvetli olur. Ancak tespit edilemeyen bir eylem şeklinde kalırsa o takdirde maçın Beşiktaş lehine hükmen galibiyetle sonuçlanması daha kuvvetli ihtimal olur. TFF Yönetim Kurulu'nun nasıl bir karar vereceğini bilmiyoruz. Yönetim kurulu hangi kararı verirse versin o karar da Tahkim Kurulu'na itiraz edilebiliyor. Karara her iki taraf da itiraz edebilir. "