Şenol Güneş'in doktorundan açıklama: Beyin sarsıntısı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle iptal edildi
Türkiye Kupası 20 Nisan 2018, Cuma
Güncelleme: 20 Nisan 2018, Perşembe 23:50
Yaşanan olayların ardından Şenol Güneş, hastaneye kaldırıldı.
Hastane doktoru Pr. Dr. Yunus Aydın, Şenol Güneş'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.
İşte Aydın'ın yaptığı açıklamalar:
"Beyinde önemli bir hasar yok. Kafaya isabet eden bir yabancı maddeden, bir de yere düşmeden ötürü travmaya bağlu beyin sarsıntısı geçirmiş. Hocamızın kafasına dikiş atıldı. Bugün müşahede altında tutacağız. Yarın göndeririz. Şuuru tamamen açık"
ş.güneş-tolga sayesinde f.bahçe-beşiktaş kanlı bıçaklı oldular..pes..şenol 96 yı sendromundan bir türlü kurtulamadı gitti..cevapla 19.04.2018 23:59
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