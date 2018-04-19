Rıdvan Dilmen: Futbolda temizlenmeyen eller var
Fenerbahçe - Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçında büyük olaylar çıktıktan sonra hakem Mete Kalkavan tatil edilmesinin ardından gözler TFF'ye çevrildi. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde yaşanan olayları maçın ardından Rıdvan Dilmen NTV'de yorumladı.
Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe
Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 23:16
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı olaylarında Rıdvan Dilmen ne söyledi?"TEMİZLENMEYEN ELLER VAR"
Detayları incelenir inşallah. Daha reklamlar bu. Bismillah bakalım. Bu süreçler böyle kolay süreçler değil. 6-7 yıldır spora el atılan eller var. Temizlenmeyen eller var. Bu eller kırılmazsa, kesilmezse bu olaylar sürer. Her camia için geçerli. Her sportif ve sportif alan dışında da bu eller kesilmeli. Yarısı bile kesilmedi daha. Sporun içine her şeyi soktular maalesef. Bir de böyle açık kanalda maç. Büyük camialar maç yapıyor. Mis gibi!
"TFF YASA İLE UĞRAŞACAĞINA..."
Trabzon'da kurşulanma. Bu sportif bir olay mı? Şenol Güneş'in kafasına isterse ciklet gelsin, fark etmez. Yasa ile uğraşacaklarına bir takım şeyleri düzeltsinler.
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