 Olaylı derbi Avrupa basınına da yansıdı - Türkiye Kupası - 20 Nisan 2018 Cuma

Olaylı derbi Avrupa basınına da yansıdı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

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Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 23:18

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanan ve olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında da geniş yer buldu.

İngiliz Mirror gazetesi manşetine, başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i taşırken, ''İstanbul derbisi şiddete dönüştü'' başlığını kullandı.

Gazetede ayrıca sahada yaşanan olayların ve Şenol Güneş'in yaralanma anlarının olduğu fotoğraflar servis edildi.

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