 Lucescu derbide - Türkiye Kupası - 19 Nisan 2018 Perşembe

Lucescu derbide

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip ediyor.

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Türkiye Kupası 19 Nisan 2018, Perşembe

Güncelleme: 19 Nisan 2018, Perşembe 21:05

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maç için Ülker Stadyumu'na gelen Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu tribündeki yerlerini aldı.

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