Derbinin hakemi belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Türkiye Kupası 16 Nisan 2018, Pazartesi
Güncelleme: 16 Nisan 2018, Pazartesi 17:32
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 19 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakayı Mete Kalkavan'ın yöneteceği bildirildi.
Derbide Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar'ın yapacağı ifade edildi. Müsabakada dördüncü hakemliği ise Suat Arslanboğa'nın üstleneceği kaydedildi.
Açıklamada, kupada Galatasaray'ın 18 Nisan Çarşamba günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacağı diğer karşılaşmada ise Barış Şimşek'in görev alacağı belirtildi.
Karşılaşmada, Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ile Mehmet Kısal'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Mustafa Öğretmenoğlu olacağı ifade edildi.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Diyarbakır geri sayımda
-
Diyarbakır hazırlanıyor
-
Diyarbakır'da final seferberl...
-
Diyarbakır’da Türkiye Kupası ...