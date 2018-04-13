 Diyarbakır geri sayımda - Türkiye Kupası - 13 Nisan 2018 Cuma

Diyarbakır geri sayımda

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı Diyarbakır Stadı'nda dün hareketli dakikalar vardı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 9 Mayıs'taki karşılaşma öncesi statta incelemeler yaptı.

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 13 Nisan 2018, Cuma

Güncelleme: 13 Nisan 2018, Cuma 00:06

Diyarbakır geri sayımda

33 bin kapasiteli stadın UEFA ve FIFA standartlarında inşa edildiğini belirten Güzeloğlu, "Maç için Diyarbakır'a yoğun bir rezervasyon var. Bu taleplerin hepsine cevap verecek olsak 3 stat yetmez. Finale hangi takımın kalacağını bilmek mümkün değil. Ancak emin olduğum bir şey var, Diyarbakır kazanacak" diye konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN