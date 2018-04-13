Diyarbakır geri sayımda
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin oynanacağı Diyarbakır Stadı'nda dün hareketli dakikalar vardı. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 9 Mayıs'taki karşılaşma öncesi statta incelemeler yaptı.
Türkiye Kupası 13 Nisan 2018, Cuma
Güncelleme: 13 Nisan 2018, Cuma 00:06
33 bin kapasiteli stadın UEFA ve FIFA standartlarında inşa edildiğini belirten Güzeloğlu, "Maç için Diyarbakır'a yoğun bir rezervasyon var. Bu taleplerin hepsine cevap verecek olsak 3 stat yetmez. Finale hangi takımın kalacağını bilmek mümkün değil. Ancak emin olduğum bir şey var, Diyarbakır kazanacak" diye konuştu.
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