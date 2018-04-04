 Diyarbakır hazırlanıyor - Türkiye Kupası - 4 Nisan 2018 Çarşamba

Diyarbakır hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası final maçının Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacağı müjdesini vermesinden sonra Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.

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Türkiye Kupası 04 Nisan 2018, Çarşamba

Güncelleme: 04 Nisan 2018, Çarşamba 00:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 9 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası final maçının Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacağı müjdesini vermesinden sonra Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Stadyuma çıkan yeni yollarla altyapı ve ağaçlandırma çalışmaları 200 işçiyle gece gündüz devam ediyor. Çalışmaların Nisan sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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