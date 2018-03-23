Diyarbakır’da Türkiye Kupası hazırlıkları

Tarihi bir maçla hizmete açılacak stadın eksiklerini tamamlamak için çalışmalar hızlandırıldı. Kupa finali olduğu için organizasyonun hem yöneteni hem de ev sahibi olan Futbol Federasyonu, stattaki çalışmaları yakın takibe aldı. TFF çim uzmanı Salih Adalı, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan ile birlikte saha zemininde ve stattaki çalışmalar üzerinde inceleme yaptı. Yetkililer, çimin durumunun çok iyi olduğuna dikkat çekerek zeminin maç oynamaya hazır olduğunu ifade etti. 11 Ocak'ta rulo olarak serilen çimlerin hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle iyi duruma geldiği dile getirildi. Stattaki 16 locanın final maçına yetiştirilmesi için de çalışmalar hızlandırıldı. Locaların final maçına kadar hazır olacağı bilgisi verildi.