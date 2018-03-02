 Soldado'dan maç sonu itiraf - Türkiye Kupası - 2 Mart 2018 Cuma

Soldado'dan maç sonu itiraf

Fenerbahçeli Soldado, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından saha içinde yaşanan olaylarda futbolcuların sınırların dışına çıktığını söyledi.

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Türkiye Kupası 02 Mart 2018, Cuma

Güncelleme: 02 Mart 2018, Perşembe 22:55

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'a konuk oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

NE YAPABİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK
Pazar akşamı oynanan maçtan dersler çıkardıklarını söyleyen Soldado, "Motivasyon kendi kendine oluştu bizde. Pazar akşamki hatalarımızı gördük. Bugün beklentilerimiz farklıydı. İlk dakikadan itibaren kendi futbol seviyesini gösteren bir Fenerbahçe istiyorduk. Bugün ne tür bir futbol oynayabileceğimizi gösterdik. Kırmızı kart olmasa buradan galibiyetle ayrılabilirdik. Özellikle savunmada çok sağlam durduk." diye konuştu.

PEPE İLE OYNUYORSANIZ...
Saha içinde Pepe ile yakın temasta olduğu hatırlatılan Soldado, "Pepe ikili mücadelelere giren, agresif mücadele eden bir oyuncu. Ona karşı oynuyorsanız bu mücadelelerde ayakta kalmalısınız. Ben ona saygı duyuyorum. Bu yaşananların hepsi sahada kaldı." ifadelerini kullandı.

SINIRLARI AŞTIK
4 kırmızı kartın çıktığı ve tansiyonun bir an eksik olmadığı derbi hakkında Soldado, "Türkiye'de futbol tutkulu yaşanıyor ama bugün saha içinde sınırların dışına çıktık. Sınırların içinde kalmamız ve dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

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sa&#231;ma işler saçma işler

aykut guılyano niye yok...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 02.03.2018 00:17
FB.Lİ FB.Lİ

VOLKAN DEMİREL FUTBOLDAN MEN EDİLMELİ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.03.2018 00:05
taraftar taraftar

Fırat Pepe ve Medel'i oyunda tuttu..Dışardan çevrilen topu göremeyecek kadar hatasını Volkan'a ödetti.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır17
cevapla 01.03.2018 23:08
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