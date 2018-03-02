Kırmızı yağdı

Büyük bir sinir harbine sahne olan derbide ilk kırmızı kart ilk yarıda Alper Potuk'a çıktı. Maçın 39. dakikasında Caner Erkin kontratağa çıkarken taktik bir faul yapıp sarı kart gören Alper, 44'te bu sefer Tolgay Arslan'ı itti. Tolgay yere düşerken hakem Fırat Aydınus önce ikinci sarı kartını sonra da kırmızı kartını çıkardı. Hareketin ardından pişman olan ve başını tutan Alper oyundan çıkarken kendi taraftarından da özür diledi.



VOLKAN'I UYARDI AMA YETMEDi

Quaresma'nın gördüğü kırmızı kart sırasında saha içine giren Aykut Kocaman, sarı kartı bulunan Volkan'ı kolundan çekip kalesine gönderdi. Ancak bu müdahale Volkan'ın kırmızı görmesini engelleyemedi. 76'da Talisca'nın topu dışardan çevirdiği gerekçesiyle Aydınus'a itirazda bulunan Volkan, ikinci sarı kartı gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. Aykut Kocaman, Aatıf'ı alıp Kameni'yi sahaya sürdü.



QUARESMA SAHAYI BiRBiRiNE KATTI

Ricardo Quaresma, Fenerbahçe derbisinin dün akşam ikinci kırmızı gören ismiydi. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından maçı çevirmesi için 46. dakikada sahaya sürülen Portekizli yıldız, 6 dakika oyunda kalabildi. 52'de Josef'le Quaresma arasındaki itiş kakışın ardından sarı-lacivertli futbolcu yerde kaldı. Aydınus, Quaresma'ya kırmızı kart gösterirken Josef'in kendisini yere attığını düşünen oyuncu, adeta çıldırdı ve rakibinin üzerine yürümek istedi. Quaresma uzun süre sakinleştirilemezken iki taraf arasında tansiyon hayli yükseldi. O arada Mehmet Ekici'ye de yumruk attı. Yedek kulübelerinin müdahalesiyle taraflar güçlükle ayrıldı.