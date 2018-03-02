 DERBİDE OLAY! QUARESMA ATILDI - Türkiye Kupası - 2 Mart 2018 Cuma

DERBİDE OLAY! QUARESMA ATILDI

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin 52. dakikasında ortalık karıştı. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli futbolcular birbirine girdi.

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Türkiye Kupası 02 Mart 2018, Cuma

Güncelleme: 02 Mart 2018, Perşembe 21:49

Beşiktaş'ta Quaresma 52. dakikada Fırat Aydınus'tan direkt kırmızı kart gördü, Vodafone Park'ta ortalık karıştı.

QUARESMA PEPE'YE YAPILAN HAREKET SONRASI SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Mehmet Ekici'nin Pepe'ye yaptığı sert faule sinirlenen Ricardo Quaresma koşarak olay yerine geldi. Topun oyunda olmadığı sırada Fenerbahçe'den Josef de Souza'yı iten Portekizli yıldız, direkt olarak kırmızı kart gördü.


QUARESMA, SİNİRLERİNE HAKİM OLAMADI
Kırmızı kartın ardından saha bir anda karıştı. Sinirlerine hakim olamayan Ricardo Quaresma, kendini tutamadı. Mehmet Ekici Pepe'yi indirirken Quaresma, Ekici'ye vurarak karşılık verdi. Fırat Aydınus, sahada çıkan tartışma sonrası Mehmet Ekici'ye de sarı kart gösterdi.


Bu arada kalesinden koşup kavgayı ayırmaya gelen Volkan Demirel'e Beşiktaşlı futbolcular büyük tepki gösterdi. Tosic ile Pepe Volkan'ın üzerine yürüdü. Siyah-beyazlı taraftarlar bu pozisyonda sarı kartı bulunan Volkan Demirel'e ikinci sarı kartın çıkmamasına tepki gösterdi.

İşte Quaresma'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon:

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tolga tolga

ben bir gsli olarak diyorum volkan elinden geleni yaptı kırmızı görmek icin eger görmese fb bjk yi yenerdi orda ama volkan mahvetti fb yi

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evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 01:50
rezalet rezalet

pepe cokdan oyundan atılmalı idi amac feneri dövdürmek iyi tezgah acmislar Vodafone a hakem taraftar takim hocası kuduzlasmis

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evet1
hayır1
cevapla 02.03.2018 01:31
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL), Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.

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evet0
hayır1
cevapla 02.03.2018 01:01
misafir misafir

hakem baktı beşiktaş 2-1in altından kalkamıyor..babelin dışardan çevirdiği topa itiraz eden volkanı cezalandırarak beşiktaşın önünü açtı..0

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evet0
hayır1
cevapla 01.03.2018 23:53
misafir misafir

aydınus fener yenilsin diye 12.adam gibi mücadele etti ama beşiktaş beceriksizdi..

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evet6
hayır1
cevapla 01.03.2018 23:52
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