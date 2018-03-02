7 senedir yenilmiyor
Türkiye Kupası 02 Mart 2018, Cuma
Güncelleme: 02 Mart 2018, Cuma 01:45
Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan F.Bahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 25 kupa maçında 16 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Kanarya en son mağlubiyetini 3 Ocak 20111'de Malatyaspor'dan almıştı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Soldado ve Pepe arasında geri...
-
Koridorlar karıştı
-
Volkan Demirel golden sonra tribünlere...
-
Lens inanılmaz bir gol kaçırdı!...