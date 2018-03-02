 7 senedir yenilmiyor - Türkiye Kupası - 2 Mart 2018 Cuma

7 senedir yenilmiyor

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Türkiye Kupası 02 Mart 2018, Cuma

Güncelleme: 02 Mart 2018, Cuma 01:45

7 senedir yenilmiyor

Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan F.Bahçe, Türkiye Kupası'nda deplasmanda oynadığı maçlarda 7 yıldır yenilgi yüzü görmedi. Sarı-lacivertliler, son 7 yılda dış sahada oynadığı 25 kupa maçında 16 galibiyet, 9 beraberlik aldı. Kanarya en son mağlubiyetini 3 Ocak 20111'de Malatyaspor'dan almıştı.

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