Derbi sonrası gözler yine PFDK’da

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Vodafone Park'ta 2-2 berabere kalırken, kırmızı kartlar maça damga vurdu. Alper Potuk, Ricardo Quaresma ve Volkan Demirel, gördükleri kırmızı kartlarla oyun dışı kalırken, özellikle Quaresma, kart gördükten sonra rakiplerinin üzerine yürümesiyle dikkat çekti. Olaylar sırasında hakem Fırat Aydınus, olayları yakından takip etti. Ricardo Quaresma'nın gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK'ya sevk edilmesi bekleniyor.



Tribünler de sevk edilecek

Hafta sonunda oynanan derbi maçın ardından iki takım taraftarları PFDK'ya sevk edilmiş ve çeşitli cezalar almıştı. Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarlarının maç boyunca yaptıkları küfürlü tezahüratlar nedeniyle yeniden PFDK'ya sevk edilmesi ve yine ceza alması bekleniyor.

