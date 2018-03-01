Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim kazanır?
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş bu kez kupada ezeli rakibini konuk ediyor.
Türkiye Kupası 01 Mart 2018, Perşembe
Güncelleme: 01 Mart 2018, Perşembe 12:23
bu sefer fener 3:1 alir, iki golleri firat aydunuzdan ve 1 gol uzatmalarda ridvandan gelir bencecevapla 01.03.2018 12:40
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Beşiktaş Fenerbahçe Ziraat Türkiye...
-
İşte dev derbinin ilk 11'leri!
-
Beşiktaş fark attı
-
Akhisarspor'da büyü bozuldu