 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim kazanır? - Türkiye Kupası - 1 Mart 2018 Perşembe

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini kim kazanır?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla geçen Beşiktaş bu kez kupada ezeli rakibini konuk ediyor.

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Türkiye Kupası 01 Mart 2018, Perşembe

Güncelleme: 01 Mart 2018, Perşembe 12:23

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forever1903 forever1903

bu sefer fener 3:1 alir, iki golleri firat aydunuzdan ve 1 gol uzatmalarda ridvandan gelir bence

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.03.2018 12:40
h h

02

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.03.2018 12:30
SAİT B&#220;RKE SAİT BÜRKE

TABİKİ FENERBAHÇE KAZANIR

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 12:26
adnan adnan

tabikide bjk alır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 12:26
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (4 yorum)

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