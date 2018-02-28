Akhisar - G.Saray maçında çıkış tüneli karıştı!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçıdna Galatasaray deplasmanda Teleset Mobilya Akhisar ile karşılaştı.



İlk yarı Yehven Seleznov (19') ve Ahmet Çalık'ın karşılıklı golleriyle (21') 1-1 berabere sona erdi.

OKAN BURUK TRİBÜNE GÖNDERİLDİ!

İlk yarının son anlarında tansiyon yükseldi. Uzatma bölümlerinde köşe vuruşu kazanan Akhisarspor, hakemin bitiş düdüğünü çalmasıyla köşe vuruşunu kullanamadı. Bunun üzerine Okan Buruk büyük tepki gösterdi.



İtirazlarına çıkış koridorunda devan edince hakem Yaşar Kemal Uğurlu TD Okan Buruk koridorda hakeme yaptığı itirazlar nedeniyle tribüne gönderildi.



FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI OLABİLİR

Tribüne gönderilen Okan Buruk, eğer PFDK'dan ceza alırsa hafta sonu Fenerbahçe - Akhisarspor maçında takımının başında olamayacak.



OKAN BURUK 2. KEZ TRİBÜNE YOLLANDI!

Okan Buruk Süper Lig'deki G.Saray maçında da yaptığı itirazlar nedeniyle müsabakanın 61. dakikasında hakem Ümit Öztürk tarafından tribüne yollanmıştı.





"TUDOR VASIFSIZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor için "2'nci sınıf vasıfsız teknik direktör" diyen Okan Buruk, "Igor Tudor maçın başından itibaren bana konuşmaya başladı. Bu kadar vasıfsız bir insanın Galatasaray kulübesinde oturmasından eski bir Galatasaraylı olarak utanç duyuyorum! Devamlı bana bir şeyler söylüyor. Böyle ikinci sınıf hocalar nasıl buralarda çalışıyor ya! Kendi işine baksana! Biz bugün 10 kişi kalmasaydık buradan galibiyetle ayrılacaktık. Hakem de oyuna dahil oldu ve gerekeni yaptı. Galatasaraylı oyuncuları emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Onların da verdiği bir emek var. Dediğim gibi adil bir ortamda yarışmıyoruz" şeklinde konuştu.