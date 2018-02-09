Galatasaray'ın yarı final maç fikstürü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, çeyrek finalde Atiker Konyaspor'u 2-2 ve 4-1'lik skorlarla geçerek, yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar bu turda Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti.



?Akhisarspor, Kayserispor karşısından ilk maçı 1-0 kazandı ve ikinci maçta 2-2 berabere kalarak turladı.



Galatasaray ile T.M. Akhisarspor arasında oynanacak yarı final maçları 27-28 Şubat ve 1 Mart'ta, ikinci maçları ise 17-18-19 Nisan'da oynanacak.