Galatasaray yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nın en keyifli karşılaşmalarından birine sahne olan Türk Telekom Arena'da, 2-2'nin rövanşında Atiker Konyaspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray yarı finale yükseldi. İlk maçta olduğu gibi yenik duruma düşen G.Saray, Fofana'nın sayısına Serdar Aziz, Gomis (2) ve Garry Rodrigues'in golleriyle farklı turladı. Sarı-kırmızılılar yarı finalde Akhisar Belediyespor'un rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor'u 4-1 yenen Galatasaray, yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılı takım, yarı finalde Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak.

14. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Eto'o'nun pasıyla sol tarafta Linnes'i geçen Fofana, çaprazdan ceza sahasına girdi. Fofana, altıpasın sol çaprazında Hakan Balta'yı çalımladıktan sonra yaptığı sert vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

17. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Sinan Gümüş'ün soldan yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu: 1-1

30. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayı içinde kullandığı serbest vuruşta, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

52. dakikada Galatasaray öne geçti. Nagatomo'nun soldan yaptığı ortada ceza sahasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası üzerinde Gomis'in önünde kaldı. Gomis, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

65. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasında arka direkte Feghouli'nin yakın mefaden yaptığı sert kafa vuruşunda, kaleci Carlgren ayaklarıyla topu çıkardı.

75. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Gomis'in dönerek yaptığı sert vuruşta, kaleci Carlgren son anda topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

88. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın şık ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Gomis, hızla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Fransız golcü, kaleci Carlgren'i çalımladıktan sonra topu filelere gönderdi: 3-1

90+1. dakikada Galatasaray maçın skorunu belirledi. Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahasında topu kontrol eden Gomis'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Carlgren'den döndü. Rodrigues, kale sahası önünde bulduğu meşin yuvarlağı ağlara attı: 4-1.

Galatasaray, müsabakadan 4-1 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.





Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın başlangıç kadrosundaki çok sayıda değişiklik dikkati çekti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasısının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 11'inde yer alan isimlender sakat olan Jason Denayer kadroya giremezken, Mariano Filho, Maicon Roque, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin ise yedek soyundu.

Bu oyuncuların yerine, Serdar Aziz, Martin Linnes, Younes Belhanda, Selçuk İnan, Hakan Balta ve Sinan Gümüş ilk 11'de sahaya çıktı.



- Muslera'dan vazgeçmedi

Teknik direktör Fatih Terim, ligde sarı kart cezalısı durumuna düşmesine karşın kaleci Fernando Muslera'dan bu müsabakada da vazgeçmedi.

Ligdeki Demir Grup Sivasspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezası nedeniyle Antalyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan Muslera, kupada yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği bu önemli karşılaşmada Terim'in yine tercihi oldu.

Muslera'nın yokluğunda Antalyaspor maçında kaleyi koruması beklenen Cedric Carrasso'nun bu müsabakada da kalede olması bekleniyordu.



- Samuel Eto'o ilk kez

Atiker Konyaspor'un ara transferde Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Galatasaray önünde yeni takımıyla ilk maçına çıktı.

Eto'o, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde kendisine yer buldu.