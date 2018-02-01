Fatih Terim'den transfer itirafı: Paramız...

"Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok bir transfer dönemi yaşadık. İhtiyacımız var mıydı? evet. Artık işin transfer dönemi bitti."

Teknik Direktör Fatih Terim, her maçı kazanmak isteyen ve bunun için bir anlayış ortaya koyan bir takım olduklarını söyledi. Transferle ilgili de açıklamalarda bulunan Terim, finansal açıdan zorluk yaşadıklarını belirtti. İşte Terim'in açıklamaları:



"NDIAYE'YE TEŞEKKÜRLER"

Artık çıkan 11'lerin desteklenmesi gerek. Ndiaye'ye de emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Transfer döneminde her gün yeni isimler bahsi vardı, şimdi Fernando'nun ne zaman döneceği bahsi var.

"FERNANDO PORTEKİZ'E GİTTİ"

Fernando da üzerinde baskı hissediyor, sadece o sakat. Doktorlardan izin alarak, Portekiz'deki doktoruna gitmek istedi, diyaloğu bizimle sürüyor.



"TRANSFERE İHTİYACIMIZ VARDI"

Paramız yok, zamanımız yok, emeğimiz çok bir transfer dönemi yaşadık. İhtiyacımız var mıydı? evet. Artık işin transfer dönemi bitti.Nagatomo transferi ile kadromuzda üç değil iki sol bek oldu. Acil ihtiyaç olursa Hakan solda da oynar ama Hakan'ın yeri stoper. Yuto ile Lato iki sol bekimiz. Bize korkulu rüya göstermeyecekler diye görüyorum.

"FUTBOLCULARIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Pazar gününe hem bazı oyuncuları dinlendirelim ve zinde olsunlar, hem de daha önce şans verilmemiş, kadroya girememiş oyunculara bu formayı teslim edebilelim istedik. Onlar da şanslarını kullanmak zorundalar. bazılarından aldığımız performans iyiydi.

"RÖVANŞ GÜZEL GEÇECEK"

?2-2'lik skor avantaj mı değil mi? Biz İstanbul'da hadi defans yapalım da, skoru koruyalım düşüncesinde değiliz. Oradaki maç da güzel geçecektir. Mümkünse her maçı kazanmak isteyen ve bunun için bir anlayış ortaya koyan bir Galatasaray var.



BU DA BİZE NAZAR BONCUĞU OLSUN

Maçı değerlendiren Fatih Terim, Süper Lig maçı gibi heyecanlı bir Türkiye Kupası maçı oynandığını dile getirerek, "3-2'de yenilebilirdik, o arada 3-1'e, 4-1'e de gelebilirdi. Sonuç itibariyle bu da nazar boncuğu olsun bize. Süre almayan, oynamayan birçok oyuncumuzu görme imkanımız var, onlarında bu şansı değerlendirmelerini istedim. Şöyle baktığımızda dün akşam itibariyle artık transferle ilgili her hangi bir şey söz konusu değil. Mevcuda bakalım, elimizdeki arkadaşlarımıza bakalım ve çıkacak 11'in ya da 11'lerin yanında olalım, onları destekleyelim ki, sezon sonuna kadar bu kadro ile gideceğiz. Böyle baktığımızda bu tip maçlarda Koray'ın, Hakan Balta'nın, Donk'un, Marti'nin yada bir başkasının kalecinin bu fırsatları iyi değerlendirmesi lazım. Kolay değil, çok uzun müddet oynamayan var, hiç süre almayanlar var, 8 ay neredeyse geçmiş. Sonuçta Konya'da deplasmanda çeyrek finalde oynuyorsunuz. Bunu düşündüğümüzde bazı arkadaşlarımızın hatalarını da yanlışlarını da hoş görmek gerekiyor. Güzel bir maç oldu, Konyaspor'u da tebrik ediyorum. Gayet herkese bir lig maçı gibi güzel bir maç seyrettirdik, heyecanlı. İkinci maça kaldı sonuç bakalım ne olacak" dedi.



"Favoriyiz ya da eleyeceğiz diyeceğimiz bir sonuç değil"

Galatasaray'ın tur şansının sorulması üzerine Fatih Terim, "Favoriyiz ya da eleyeceğiz diyeceğimiz bir sonuç değil" cevabını verdi. Terim ardından şunları söyledi:



"Galatasaray takımı muhakkak ki, 2-2 bizim için iyi bir sonuç İstanbul'da turu geçeriz diye bir düşünce içinde olmayacaktır. Orda da kazanmak için biran evvel golü bulup korkulu bir rüya görmek istemeyeceğiz. Ben oradaki maçında güzel geçeceğine inanıyorum. Çünkü Konya oynamak istiyor. Bizim durumumuz ne olacak, Konya'nın durumu ne olacak. Rotasyona devam mı ederiz, yoksa başka bir kadrolarla mı çıkarız bilmiyorum ama güzel bir eşleşme oldu. İstanbul'da bu güzel oyun devam edecek. İstanbul'a 2-2 ile dönüyoruz küçük de olsa bir avantajımız var ama bu maçtan önce biz favoriyiz ya da eleyeceğiz diyeceğimiz bir sonuç değil."