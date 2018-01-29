 Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı - Türkiye Kupası - 29 Ocak 2018 Pazartesi

Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.

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Türkiye Kupası 29 Ocak 2018, Pazartesi

Güncelleme: 29 Ocak 2018, Pazartesi 10:19

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

31 Ocak Çarşamba:

18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

20.30 Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)

1 Şubat Perşembe:

20.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

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