Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

31 Ocak Çarşamba:

18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

20.30 Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)

1 Şubat Perşembe:

20.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)