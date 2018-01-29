Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak tek karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Kupası 29 Ocak 2018, Pazartesi
Güncelleme: 29 Ocak 2018, Pazartesi 10:19
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)
31 Ocak Çarşamba:
18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
20.30 Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)
1 Şubat Perşembe:
20.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)
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