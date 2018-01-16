Fenerbahçe çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, 2-0'ın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin tek golünü 89. dakikada frikikten Giuliano kaydetti

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu rövanş karşılaşmasında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

23. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aatif direkt kaleye gönderdi ancak top az farkla auta gitti.

37. dakikada Ali Dere orta sahadan aldığı topla, sağdan hareketlenen Muhammed Demirci'yi gördü. Bu futbolcu kale sahası içine çevirmek istedi ancak Kameni son anda topu kontrol etti.

45. dakikada savunmanın hatasıyla topu kapan Fernandao, Alper Potuk'u gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu üstten auta gönderdi.

GİULİANO'DAN KLAS GOL

89. dakikada Alper'in kazandırdığı serbest vuruşta Giuliano topun başına geçti. Brezilyalı yıldızın yerden köşeye yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.

Fenerbahçe, Giuliano'nun tek golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İstanbulspor ile yaptığı rövanş maçında, rakibiyle oynadığı ilk karşılaşmaya göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, İstanbulspor ile Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdiği Josef de Souza ile Şener Özbayraklı'yı sakatlıkları nedeniyle rövanş mücadelesinde kadroya dahil etmedi. Turun birinci maçında ilk 11'de şans bulan Martin Skrtel ile Mathieu Valbuena ise rövanş karşılaşmasında yedekler arasında bulundu.

Bu futbolcuların yerine Mauricio Isla, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Yiğithan Güveli ilk 11'de yer aldı.

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Sparta Rotterdam ekibine kiraladığı ve Hollanda kulübünün çalışma ile oturma iznini çıkarmak için girişimlerini sürdürdüğü Yiğithan Güveli, kupa maçında sarı-lacivertli formayı giydi.

- Eljif Elmas ilk kez kadroda

Sarı-lacivertli ekipte 1999 doğumlu Eljif Elmas, lisansının çıkarılmasının ardından ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroda yer aldı.

Sezon başında Makedonya'nın Rabotnicki takımından transfer edilen genç oyuncunun, kulübünün FIFA'ya yaptığı başvurunun birinci transfer tescil döneminde sonuçlanmaması nedeniyle lisansı çıkarılamamıştı.

Bu arada, iki takım arasında oynanan karşılaşmada Atatürk Olimpiyat Stadı boş kaldı. Soğuk havada oynanan karşılaşmada tribünlerin küçük bir kısmında taraftarlar yer aldı.