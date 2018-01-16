Çalımbay 'dan yönetime transfer mesajı

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilk maçı kaybetmenin dezavantajını yaşadıklarını söyledi.



Ziraat Türkiye Kupası 16 tur rövanş maçında Atiker Konyaspor'a elenen Trabzonspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, maçın ilk yarısında kötü oynadıklarını belirterek, "Maçtan önce arkadaşlarımızla konuştuğumuzda gol yememiz gerekiyordu. Çünkü gol yedikten sonra 3 tane gol atmamız gerekiyordu. İlk yarı istediğimiz şeyleri yapamadık. Beklediğimizin üstünde kötü oynadık. Kötü oynamamızın nedeni Atiker Konyaspor'un kapanmasıydı. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler olsun çok faydasını gördük. Geldiğimden beri en çok pozisyonlara girdiğimiz maçlardan biriydi. Çok güzel şeyler yaptık. Maalesef ilk maçı kaybetmemiz ve burada da maçın başların gol yememiz dezavantaj oldu ama en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi Mustafa'nın sakatlanması oldu. Bizi zor durama soktu. Hamle şansızım kayboldu. İlk yarıdan memnu değilim ama ikinci yarıdan çok memnunum. Ligde Konyaspor, Fenerbahçe ve Göztepe maçları var bunlara en iyi şekilde hazırlanıp iyi bitirmemiz gerekiyor. Trabzonspor ile ligi en iyi yerlerde bitireceğiz" dedi.



Bu maçın skoru pazar günü oynanacak olan lig maçını nasıl etkiler sorusuna ise Çalımbay, "Biz bu maçı unuttuk. Unutmayacağımız hatalarımız var. Onları unutmayacağız. Bunu konuşacağız. Lig maçına bam başka çıkacağız. Çünkü bizim için artık lig kaldı. En iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Fenerbahçe maçına moralli çıkmamız için bu maçı mutlak kazanmamız gerekiyor. Burak döndü çok daha iyi olacağız. Mustafa'nın 2-3 hafta oynama şansı yok. Bir an önce de takıma katılacak sol beki almamız gerekiyor. Mas gittikten sonra buraya bir transferi bitirmemiz gerekiyordu, bitiremedik bu bizim açımızdan üzücü bir şey. Hem oraya hem öne oyuncu almamız şart. İnşallah bunu en kısa sürede yaparsak daha güçlü bir şekilde maçlara çıkarız" şeklinde konuştu.

