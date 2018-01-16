Bursaspor'un nefesi yetmedi!
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 yense de ilk maçı 1-0 kazanan Gençlerbirliği çeyrek finale çıktı.
Türkiye Kupası 16 Ocak 2018, Salı
Güncelleme: 16 Ocak 2018, Salı 17:58
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Timsah, evinde 2-1 kazanmasına rağmen deplasman golü ile turu geçen taraf Gençlerbirliği oldu.
19. dakikada Skuletic ile öne geçen Gençlerbirliği'ne 33. dakikada Mikel Agu karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonlandı.
İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 49. dakikada Yusuf Erdoğan ile 2-1 öne geçti.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf Gençlerbirliği oldu.
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