 Bursaspor'un nefesi yetmedi! - Türkiye Kupası - 16 Ocak 2018 Salı

Bursaspor'un nefesi yetmedi!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursaspor, Gençlerbirliği'ni 2-1 yense de ilk maçı 1-0 kazanan Gençlerbirliği çeyrek finale çıktı.

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Türkiye Kupası 16 Ocak 2018, Salı

Güncelleme: 16 Ocak 2018, Salı 17:58

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Bursaspor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Timsah, evinde 2-1 kazanmasına rağmen deplasman golü ile turu geçen taraf Gençlerbirliği oldu.

19. dakikada Skuletic ile öne geçen Gençlerbirliği'ne 33. dakikada Mikel Agu karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle sonlandı.

İkinci yarıya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 49. dakikada Yusuf Erdoğan ile 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-1 Bursaspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf Gençlerbirliği oldu.



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