Kayserispor kupada da umutlu

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da umudunu koruyor. Antalyaspor'u konuk eden sarıkırmızılılar, henüz maçın başında yenik duruma düştüğü maçta milli golcüsü Umut Bulut'un müthiş performansıyla galibiyete uzandı. Kırmızı-beyazlılar, 5'te Deniz'le öne geçti.



KUPADA SİFTAH YAPTI

Teknik Direktör Marius Sumudica, kötü oynayan takımına sihirli dokunuşu yaptı ve 31'de Umut'u oyuna aldı. Ligde 17 maçta 9 golle takımın en golcü ismi olan 34 yaşındaki tecrübeli santrfor, kupada da siftah yapıp 52'de eşitliği sağladı. 3 dakika sonrasında da Deniz'i kaleciyle karşı karşıya bırakan pası verdi ve genç futbolcu da ağları buldu. Son dakikaları gergin geçen maçta 87'de Mendes skoru ilan ederken, Antalya'da Maicon ve Diego kırmızı kart gördü.







Galibiyeti hak ettik

KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Sumudica, 90 dakika sonunda bir hayli mutluydu. Yenik duruma düşmelerine rağman kazanmanın önemli olduğunu belirten Rumen hoca, "Rövanşa avantajlı bir skorla çıkacağız. Sezon başında da söylemiştik. Kupaya da lig kadar önem veriyoruz" dedi.