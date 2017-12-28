Boluspor avantaj yakaladı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Boluspor sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan Dakikalar



19. dakikada İrfan Başaran'ın ceza sahası dışından şutunda top yandan dışarı çıktı.



24. dakikada Boluspor defansının yaptığı hatada topu alan Olcan Adın'ın pasında ceza sahası içinde Muğdat'ın şutunu kaleci Ertuğrul çıkardı.



63. dakikada orta sahada kaptığı topla ceza sahasına giren Muğdat'ın sert şutunda top ağlara gitti. 0-1



69. dakikada, Melih'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guido'nun sert şutu üstten auta çıktı.



85. dakikada Caner'in sol kanattan ceza sahasına ortasında ters vuruş yapan Kadir Keleş, topu kendi kalesine gönderdi. 1-1



88. dakikada sol kanattan gelişen Boluspor atağında ceza sahası içinde Melih'in sert şutu direğe çarparak filelerle buluştu. 2-1



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