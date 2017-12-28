‘Bizi çok zorladılar’

FENERBAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman maç değerlendirmesinde İstanbulspor'u övdü. Kocaman "Yüksek enerji ile oynayıp bizi bozdular. Golü bulamadığımız için sıkıntı yaşadık. Kazanmak hiç kolay olmadı" ifadelerini kullandı. Kocaman ilk yarının bir özetini de geçti. Tecrübeli çalıştırıcı "Sert iniş çıkışlar yaşadık. Vardar maçı hepimizi aşağı çekti. Başakşehir'i 4-2 veya 5-2 yenebilirdik, son dakika golüyle yenildik. Kayserispor maçında bir kırılma yaşadık. Kazanacağımız maçta puan kaybettik" dedi. Transferle ilgili "Yabancı transfer etmek daha kolay. 15 yabancımız var. Birilerinin gitmesi gerek. İşin mali boyutu da var" diye konuştu.



Bu kez çift forvet başladı

KANARYA'DA teknik direktör Aykut Kocaman'ın Atiker Konyaspor deplasmanında 4-6-0 taktiğiyle oynaması eleştirilmişti. Fenerbahçe tehlikeli atakları forvetleri oyuna girdikten sonra bulabilmişti. Deneyimli çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan maça ise çift forvetle başladı. Kocaman, Fernandao ve Alper Potuk'a şans verdi. 2. yarıda Alper'in yerine Giuliano oyuna girdi.



Alper Potuk çizgide kaldı

MÜCADELE NİN ikinci yarısında Alper Potuk gole çok yaklaştı. 57. dakikada sağ kanattan yapılan ortada kafayı vurdu. Kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Ancak top kale çizgisine 10 santimetre kala yavaşladı. Okan da çevik bir hamleyle topu çizgiyi geçmeden kurtarmayı başardı.



Ozan Tufan yine yedek

OSMANLISPOR maçından beri 1 dakika forma bulamayan Ozan Tufan, İstanbulspor karşılaşmasında da yedek kulübesindeydi. Ozan Tufan, maç öncesi yapılan ısınmada genç oyuncularla birlikte çalıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman'dan forma bekledi ancak deneyimli hoca onu oyuna sokmadı.



