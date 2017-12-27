Boluspor geri sayımda
Türkiye Kupası 27 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 27 Aralık 2017, Çarşamba 00:06
TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Denizlispor beraberliğiyle kapatan Boluspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Son 16'da Süper Lig ekibi Akhisar'ı konuk edecek olan kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde hız kesmiyor. Yarenlerde bu zorlu sınav öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.
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