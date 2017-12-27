Boluspor geri sayımda

TFF 1. Lig'de ilk yarıyı Denizlispor beraberliğiyle kapatan Boluspor, kupa maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Son 16'da Süper Lig ekibi Akhisar'ı konuk edecek olan kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde hız kesmiyor. Yarenlerde bu zorlu sınav öncesi eksik futbolcu bulunmuyor.