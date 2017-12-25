 Kupa'da hakemler belli oldu! - Türkiye Kupası - 25 Aralık 2017 Pazartesi

Kupa'da hakemler belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarının hakemleri belli oldu.

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Türkiye Kupası 25 Aralık 2017, Pazartesi

Güncelleme: 25 Aralık 2017, Pazartesi 16:52

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak iki karşılaşmada düdük çalacak hakemler şunlar:

18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor: Barış Şimşek

20.30 Galatasaray-Bucaspor: Ali Şansalan
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