Kupa'da hakemler belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarının hakemleri belli oldu.
Türkiye Kupası 25 Aralık 2017, Pazartesi
Güncelleme: 25 Aralık 2017, Pazartesi 16:52
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak iki karşılaşmada düdük çalacak hakemler şunlar:
18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor: Barış Şimşek
20.30 Galatasaray-Bucaspor: Ali Şansalan
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