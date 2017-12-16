 Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! - Türkiye Kupası - 16 Aralık 2017 Cumartesi

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

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Türkiye Kupası 16 Aralık 2017, Cumartesi

Güncelleme: 16 Aralık 2017, Cuma 15:07

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.


İşte eşleşmeler:

Fenerbahçe - İstanbulspor

Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Gençlerbirliği - Bursaspor

Beşiktaş - Osmanlıspor

Kayserispor - Antalyaspor

Galatasaray - Bucaspor

Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir

Atiker Konyaspor - Trabzonspor



TÜRKİYE KUPASI 5.TUR'DA ATILAN EN GÜZEL 10 GOL

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osmanlı spor beşiktaşı yerse hiç şaşmam

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evet13
hayır34
cevapla 15.12.2017 18:20
UĞUR UĞUR

HAYAL KURMA VARDAR OVASI

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evet0
hayır0
cevapla 15.12.2017 22:21
UĞUR UĞUR

HAYAL KURMAK NE GÜZEL DEĞİL Mİ FB?

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evet0
hayır0
cevapla 15.12.2017 22:18
KARTAL KARTAL

NEDEN HİÇ BEŞİKTAŞIN GOLÜ ADAY DEĞİL ACABA ? GERÇİ BİZİMKİ ŞAMPİYONLAR LİGİNDE ADAY :))))))))))

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evet33
hayır11
cevapla 15.12.2017 16:53
aslan aslan

avrupada kac kupaniz kac golunuz var kardes

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evet0
hayır12
cevapla 15.12.2017 22:17
.... ....

Besiktas bir an önce elensin...aspora(algispora) prim yaptirmaya luzum yok!!!

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evet36
hayır7
cevapla 15.12.2017 17:11
ERAY TS ERAY TS

Boluspor falan gelse iyiydi. Konya'ya yazık oldu. :)

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evet2
hayır4
cevapla 15.12.2017 16:28
UZMAN DR UZMAN DR

YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYA

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evet67
hayır3
cevapla 15.12.2017 16:12
UĞUR UĞUR

SERİ BAŞI SİTEMİNİ DE KALDIRIN 3 BÜYÜKLERE ÇEREZ GİBİ TAKIMLAR GELMİŞ MAÇLARIN HİÇ HEYECANI YOK

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evet0
hayır0
cevapla 15.12.2017 22:20
s&#246;nmez sönmez

çekmemiş çektirilmiş korkakların işi ayarlamak 3 büyük kalsın diye ayarında böylesi

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evet16
hayır2
cevapla 15.12.2017 15:48
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