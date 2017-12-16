Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Kupası 16 Aralık 2017, Cumartesi
Güncelleme: 16 Aralık 2017, Cuma 15:07
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.
İşte eşleşmeler:
Fenerbahçe - İstanbulspor
Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Gençlerbirliği - Bursaspor
Beşiktaş - Osmanlıspor
Kayserispor - Antalyaspor
Galatasaray - Bucaspor
Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir
Atiker Konyaspor - Trabzonspor
TÜRKİYE KUPASI 5.TUR'DA ATILAN EN GÜZEL 10 GOL
osmanlı spor beşiktaşı yerse hiç şaşmamcevapla 15.12.2017 18:20
NEDEN HİÇ BEŞİKTAŞIN GOLÜ ADAY DEĞİL ACABA ? GERÇİ BİZİMKİ ŞAMPİYONLAR LİGİNDE ADAY :))))))))))cevapla 15.12.2017 16:53
avrupada kac kupaniz kac golunuz var kardescevapla 15.12.2017 22:17
Besiktas bir an önce elensin...aspora(algispora) prim yaptirmaya luzum yok!!!cevapla 15.12.2017 17:11
Boluspor falan gelse iyiydi. Konya'ya yazık oldu. :)cevapla 15.12.2017 16:28
YAV BIRAKIN ANGARYA KUPALARI İZLEMESİ BİLE ANGARYA FUTBOLCULARADA OYNAMASI ANGARYAcevapla 15.12.2017 16:12
SERİ BAŞI SİTEMİNİ DE KALDIRIN 3 BÜYÜKLERE ÇEREZ GİBİ TAKIMLAR GELMİŞ MAÇLARIN HİÇ HEYECANI YOKcevapla 15.12.2017 22:20
çekmemiş çektirilmiş korkakların işi ayarlamak 3 büyük kalsın diye ayarında böylesicevapla 15.12.2017 15:48
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