Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kura Çekim Töreni, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan Son 16 Turu ilk müsabakaları 26, 27 ve 28 Aralık 2017, rövanşları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde yapılacak.



İşte eşleşmeler:



Fenerbahçe - İstanbulspor



Boluspor - Teleset Mobilya Akhisarspor



Gençlerbirliği - Bursaspor



Beşiktaş - Osmanlıspor



Kayserispor - Antalyaspor



Galatasaray - Bucaspor



Akın Çorap Giresunspor - Medipol Başakşehir



Atiker Konyaspor - Trabzonspor





TÜRKİYE KUPASI 5.TUR'DA ATILAN EN GÜZEL 10 GOL

