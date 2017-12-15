 Kupada da Kayseri - Türkiye Kupası - 15 Aralık 2017 Cuma

Kupada da Kayseri

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Türkiye Kupası 15 Aralık 2017, Cuma

Güncelleme: 15 Aralık 2017, Perşembe 23:02

Ligde fırtına gibi esen Kayserispor, kupada da tam yol gidiyor. 5. Tur ilk maçında 3-2 yendiği Eyüpspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, A Spor'dan yayınlanan maçta İstanbul'daki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Deniz ve Bia'nın golleriyle zafere ulaşan Kayserispor, son 16'ya adını yazdırdı.

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