Kupada da Kayseri

Ligde fırtına gibi esen Kayserispor, kupada da tam yol gidiyor. 5. Tur ilk maçında 3-2 yendiği Eyüpspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar, A Spor'dan yayınlanan maçta İstanbul'daki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Deniz ve Bia'nın golleriyle zafere ulaşan Kayserispor, son 16'ya adını yazdırdı.