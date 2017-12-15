Abdullah’ın golü İspanyol Marca’da
Türkiye Kupası 15 Aralık 2017, Cuma
Güncelleme: 15 Aralık 2017, Perşembe 23:04
Ziraat Türkiye Kupası'nda A Spor'dan yayınlanan maçta Sivasspor'u evinde 1-0 yenerek elemeyi başaran Bucaspor'da galibiyet golünü atan sol bek Abdullah Balıkuv, Avrupa basınının dikkatini çekti. Soldan sıfıra yakın bir noktadan muhteşem bir vuruşla golü atan Abdullah, İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca'da geniş yer buldu. Marca, 1998'de Real Madrid'de Roberto Carlos'un Tenerife'ye attığı golün aynısını genç savunmacının attığını belirterek, internet sitesi üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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