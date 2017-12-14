Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16'ya kalan takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı bugün oynanan maçlarla tamamlandı. 16 takım adını üst tura yazdırdı.
Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe
Güncelleme: 14 Aralık 2017, Cuma 00:06
Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na kalan takımlar belli oldu. Rakiplerine üstünlük sağlayan Bursaspor, Antalyaspor, Boluspor, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor, Bucaspor, Osmanlıspor, Akın Çorap Giresunspor, Fenerbahçe, Kayserispor, İstanbulspor, Atiker Konyaspor ve Medipol Başakşehir adlarını bir üst tura yazdırdı.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yarın saat 15.00'te kuralar çekilecek. Son 16'da maçlar, çift maç eleme usulüne göre oynanacak. İlk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık'ta, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak.
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