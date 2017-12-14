Konyaspor son 16'ya kaldı

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında konuk ettiği Batman Petrolspor'u 2-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanan Atiker Konyaspor, bu sonuçla kupada son 16 takım arasına kaldı.



Maçtan dakikalar

17. dakikada Filipovic'in orta alandan gönderdiği uzun hava topu ile ceza sahası sol çaprazında buluşan Vedat Bora'nın sert şutu az farkla dışarı çıktı

22. dakikada ceza sahası çizgisi üzerinde yerde kalan Eze'nin attığı topu önünde bulan Evouna'nın şutu kaleci Ahmet ayağı ile uzaklaştırdı.

28. dakikada savunmanın hatasında topu önünde bulan Baran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Patrik'te kaldı.

61. dakikada topla buluşan Eze'nin ceza sahası sol çaprazından ortasında Evouna topu ağlarla buluşturdu. 1-0

75. dakikada Savaş'ın ceza sahası dış çaprazından ceza sahasına ortasında altı pas üzerinde bulunan İsmail gelişine şutu filelere gitti. 2-0



