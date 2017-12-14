Kayseri’den iddialı sözler

KAYSERİSPOR, gözünü kupaya dikti. Teknik direktör Sumudica, 3-2 kazandıkları maçın rövanşında bugün konuk olacakları Eyüp'ü eleyeceklerini belirtip, "Lig kadar kupaya da önem veriyoruz ve müzemize götürmek istiyoruz" dedi.