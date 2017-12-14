 Kayseri’den iddialı sözler - Türkiye Kupası - 14 Aralık 2017 Perşembe

Kayseri’den iddialı sözler

Sezonun flaş takımı, Ziraat Türkiye Kupası’na göz dikti

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Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe

Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 00:44

KAYSERİSPOR, gözünü kupaya dikti. Teknik direktör Sumudica, 3-2 kazandıkları maçın rövanşında bugün konuk olacakları Eyüp'ü eleyeceklerini belirtip, "Lig kadar kupaya da önem veriyoruz ve müzemize götürmek istiyoruz" dedi.

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