Kayseri’den iddialı sözler
Sezonun flaş takımı, Ziraat Türkiye Kupası’na göz dikti
Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe
Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 00:44
KAYSERİSPOR, gözünü kupaya dikti. Teknik direktör Sumudica, 3-2 kazandıkları maçın rövanşında bugün konuk olacakları Eyüp'ü eleyeceklerini belirtip, "Lig kadar kupaya da önem veriyoruz ve müzemize götürmek istiyoruz" dedi.
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