Çotanak turu kaptı: 2-2
Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe
Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 01:09
Giresunspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor: 2-2. Evinde 4-2 yendiği Alanyaspor karşısında henüz ilk dakikada Mert Örnek'le golü bulan Çotanaklar, Yusuf Çoban'ın gollerine Fatih Atik ile karşılık vererek Son 16 Turu biletini cebine koydu. Ev sahibi ekipte Vagner Love ve Fernandes ikinci yarı girdi.
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