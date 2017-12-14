 Çotanak turu kaptı: 2-2 - Türkiye Kupası - 14 Aralık 2017 Perşembe

Çotanak turu kaptı: 2-2

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe

Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 01:09

Giresunspor, Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor: 2-2. Evinde 4-2 yendiği Alanyaspor karşısında henüz ilk dakikada Mert Örnek'le golü bulan Çotanaklar, Yusuf Çoban'ın gollerine Fatih Atik ile karşılık vererek Son 16 Turu biletini cebine koydu. Ev sahibi ekipte Vagner Love ve Fernandes ikinci yarı girdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN