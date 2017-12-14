Buca destanı
Sarı-lacivertliler, A Spor’dan yayınlanan 2-1’in rövanşında Abdullah’ın jeneriklik golüyle Yiğido’yu yıktı ve deplasmanda atılan gol avantajıyla tarih yazdı
Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe
Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 01:06
Ziraat Türkiye Kupası'nda bir sürpriz de Bucaspor'dan geldi. Sarı-lacivertliler, A Spor'dan yayınlanan müthiş maçta Süper Lig'in flaş ekibi Sivasspor'u 1-0 yenerek ilk maçtaki 2-1'lik yenilgiye rağmen deplasmanda atılan gol avantajıyla adını Son 16 turuna yazdırdı. 2. Lig Kırmızı Grup'ta düşmeme mücadelesi veren, geçtiğimiz günlerde Mehmet Bulut'un istifasıyla maça antrenör Aytekin Sümbül'le çıkan Buca, 3'te Abdullah'ın sıfıra yakın yerden jeneriklik füzesiyle turu getiren golü kaydetti. Maç boyunca skor avantajını koruyan İzmir ekibi, tarih yazmayı başardı.
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