Akhisarspor sıkmadı
Türkiye Kupası 14 Aralık 2017, Perşembe
Güncelleme: 14 Aralık 2017, Perşembe 01:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor, 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Manisa'da ağırladığı 3. Lig'den Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kalarak, Son 16 turuna yükseldi. Başkent ekibi 7'de Burak Sürmeli'yle 'la öne geçti. Olcan 33'te skoru ilan etti: 1-1.
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