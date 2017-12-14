5. Tur'da son raunt

TURKUVAZ Medya, Türkiye'nin kupasını 3 yıl daha Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turdaki futbol şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını Turkuvaz Medya kanallarında yaşıyor. 5. tur karşılaşmalarında rövanş heyecanı bugün oynanacak 4 maçla sona erecek ve futbol şöleni Son 16 turuyla devam edecek. Futbol resitalinde, Son 16 biletini almak isteyen takımlar son kozlarını oynayacak. Geçen yılın şampiyonu Konya ile finalisti Başakşehir, bugün A Spor ve A2 ekranlarında Son 16'ya adını yazdırmak için sahaya çıkacak.



Turkuvaz Medya kanallarında maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Bu yıl çok daha çekişmeli geçmesi beklenen kupada kimin şampiyon olacağı da çok merak ediliyor. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.



SON 16 KURASI YARIN ÇEKİLİYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kuraları yarın çekilecek. Kura töreni, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak. Son 16 Turu ilk karşılaşmaları; 26, 27 ve 28 Aralık tarihlerinde oynanacak. Rövanşlar ise 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde yapılacak.





BUGÜN: HAKEMLER

13.30: Eyüpspor-Kayseri Mustafa Öğretmenoğlu 2-3 A SPOR

14.00: İstanbulspor-Karabük Suat Arslanboğa 1-2 A2

16.00: Konya-Batman Petrol Mert Üzenge 3-0 A SPOR

20.00: Başakşehir-K.Maraş Abdullah Yılmaz 3-1 A SPOR