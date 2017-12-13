Timsah son 16'da

ZİRAAT Kupası'nda Bursaspor, ilk maçta 2-0 yendiği TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u Bursa'da da 2-0 mağlup edip adını Son 16 turuna yazdırdı. Ligde F.Bahçe yenilgisi sonrasında şampiyonluk yarışında yara alan Timsah, teselliyi kupada buldu. Yaklaşık 1 aydır sakat olan Yusuf Erdoğan, Adana maçıyla sahalara döndü ve 41'de penaltıyla takımını öne geçiren isim oldu.



YUSUF YILDIZLAŞTI

TİMSAH, 45+1'de maçın yıldızı Yusuf Erdoğan'ın soldan ortasında Adanalı Yakup'a çarpan topla 2-0'ı buldu. İki maçta 4 gol atıp, kalesini kapatan Bursa, Son 16 biletini aldı.