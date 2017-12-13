Samet ilk golü attı kızardı
Türkiye Kupası 13 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 13 Aralık 2017, Çarşamba 02:15
Sivas Belediyespor, güçlü rakibi Galatasaray'a dün akşam da gol atmayı başardı. İlk maçta Sinan sarı-kırmızılı takım ağlarını havalandırmış, dün akşam ise Samet ve Ali golü bulan isimlerdi. Ancak Samet, 79. dakikada Ahmet Çalık'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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