Samet ilk golü attı kızardı

Sivas Belediyespor, güçlü rakibi Galatasaray'a dün akşam da gol atmayı başardı. İlk maçta Sinan sarı-kırmızılı takım ağlarını havalandırmış, dün akşam ise Samet ve Ali golü bulan isimlerdi. Ancak Samet, 79. dakikada Ahmet Çalık'a yaptığı sert hareketin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.