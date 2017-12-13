Gençlerbirliği kupada turladı!
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Gençlerbirliği, Kars 36 Spor'u konuk etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Ankara temsilcisi rövanş maçından da 2-1 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.
Türkiye Kupası 13 Aralık 2017, Çarşamba
Güncelleme: 13 Aralık 2017, Çarşamba 15:24
Gençlerbirliği'nin gollerini 53. dakikada Ahmet İlhan Özek ve 62. dakikada Vedat Muriqi kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı 90. dakikada Buluk Akbaş'tan geldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi 15 Aralık Cuma günü yapılacak.
Stat: Ankara 19 Mayıs
Hakemler: Süleyman Abay, Orkun Aktaş, Gökmen Olgaç
Gençlerbirliği: Taha Cengiz Demirtaş, Orhan Şam, Yıldırım Mert Çetin, Mehmet Taş (Dk. 46 Zeki Yavru), Uğur Çiftçi (Dk. 67 Ömer Alper Tatlısu), Issah, Alper Uludağ, Ahmet İlhan Özek, Khalili (Dk. 46 Manu), Murat Duruer, Muric
Kars 36 Spor: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora (Dk. 60 Nazım Berat Karaali), Sarper Salih Ağca, Muhammed Göksu, Samet Tosun, Nurettin Ecevit, Sabahattin Genç, Emrah Turan (Dk. 70 Yusuf Tansel), Bulut Akbaş, Hakan Tice, Kante (Dk. 78 Burak Can Akıncı)
Goller: Dk. 53 Ahmet İlhan Özek, Dk. 63 Muric (Gençlerbirliği), Dk. 89 Bulut Akbaş (Kars 36 Spor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Mehmet Taş, Dk. 52 Uğur Çiftçi, Dk. 69 Alper Uludağ, Dk. 66 Ömer Alper Tatlısu (Gençlerbirliği), Dk. 7 Aykut Demirdelen, Dk. 40 Sabahattin Genç, Dk. 58 Emrah Turan (Kars 36 Spor)
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