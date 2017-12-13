Bu yolun sonu kupa

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında deplasmanda TFF 1. Lig ekibi BB Erzurumspor'u 4-0'la geçen Trabzonspor, rövanşı da 5-1 kazanarak adını son 16'ya yazdırdı. 53. dakikada Acka'nın golü ile yenik duruma düşen Fırtına, biri penaltıdan Rodallega (2), biri penaltıdan Volkan Şen (2) ve Bongonda'nın golleriyle farka koştu. Süper Lig'de art arda 4 galibiyet alan Trabzon, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyor.



9. KEZ ALMAK İSTİYOR

Rıza Çalımbay ile müthiş bir çıkış yakalayan Karadeniz ekibi, en son 2009- 2010'da müzesine götürdüğü kupayı bu sezon 9. kez almayı hedefliyor. Fırtına, Türkiye Kupası ve Federasyon Kupası isimleri altında düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nı G.Saray ve Beşiktaş'ın ardından kupayı en çok alan takım.









9 değişiklik birden

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Erzurumspor karşısına, Kasımpaşa maçının ilk 11'inden 9 değişiklik isimle çıktı. Çalımbay, sadece Hubocan ve Mas'a ilk 11'de forma verdi. Burak, Kucka, Uğur, Okay, Onur ve Olcay'ı kadroya almayan Çalımbay, forvette ise Rodallega'yı görevlendirdi. Sakat olan Durica ve Mustafa da yoktu.



Hüseyin'den siftah

Süper Lig'in 12'nci haftasında Osmanlı sınavından sonra sakatlanan Sosa, 4 maçlık aradan sonra dün sahalara döndü. Ayrıca Çalımbay'ın Antalya kampına götürülen ve 5 yıllık imza attırılan altyapı oyuncusu 19 yaşındaki stoper Hüseyin Türkmen, ilk kez A takımla maça çıktı. Bir başka genç stoper Furkan da kadroda yer aldı.





Tribünler boş kaldı

Bordo-mavili taraftarlar, BB Erzurumspor karşılaşmasına pek ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, karşılaşmaya gelen bordo- mavili taraftarlar ise karşılaşma öncesi futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Az sayıda konuk ekip taraftarı da kendilerine ayrılan bölümde yer alarak takımlarına destek verdiler.